صدمة في بريطانيا.. اعتقال نيجيري تسبب بحمل زوجته وشقيقتها وأمهما في وقت واحد!

شفق نيوز/ اعتقلت الشرطة، رجلا نيجيريا بعد تسببه في حمل ثلاث نساء هن زوجته البريطانية وشقيقتها وامهما، وذلك في واقعة أثارت صدمة وجدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت تقارير اعلامية انه تم اعتقال الرجل اثر تحقيق كانت السلطات أطلقته في ضوء بلاغات كانت تلقتها من افراد في العائلة يبدون فيها قلقهم بعدما لاحظوا أن النساء الثلاث ظهرت عليهن علامات الحمل في نفس الوقت.

ولم تكشف السلطات تفاصيل عن هوية الرجل النيجيري المتهم بالتسبب بحمل زوجته وأمها واختها، غير أن تقارير أخرى قالت إن القضية تكشفت حين قامت الزوجة بابلاغ الشرطة عن زوجها بعدما اكتشفت خيانته لها.

وبحسب هذه التقارير، فقد كان الرجل على علاقة سرا بشقيقة زوجته وامهما، وهو ما نجم عنه حمل الثلاث نساء معا في وقت واحد.

وتسببت الواقعة المستهجنة بإثارة صدمة في الحي الذي تقيم فيه العائلة، كما أطلقت جدلا محموما في منصات التواصل الاجتماعي.

وتمحور الجدل على مواقع التواصل حول العادات الاجتماعية للأعراق المختلفة والمسؤولية الشخصية وحدود القانون.

كما تطرق الى الاساءة المحتملة للسلطة ضمن الاسرة.

ولم تكشف السلطات عن تفاصيل بخصوص الرجل، سواء هويته او خلفيته لاسباب قانونية، فيما لا يزال قيد الاستجواب لاستيضاح ملابسات هذه القضية المثيرة للاستغراب.