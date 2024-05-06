"صدام حسين" يظهر في ملعب بطهران ويثير غضب الإيرانيين (فيديو)

شفق نيوز/ أثار قيام أحد المشجعين الايرانيين بمحاكاة شخصية رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين بالتواجد في ملعب آزادي وسط العاصمة الايرانية طهران لحضور احدى مباريات فريق برسبوليس، غضبا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع همشهري أونلاين، في تقرير له ترجمته وكالة شفق نيوز، فإنه على هامش إحدى مباريات بيرسيبوليس الأخيرة، ظهر أحد مشجعي كرة القدم بزي صدام حسين في ملعب آزادي وأثار انتباه الجمهور. إلا أنه أثار أيضا الغضب في الفضاء الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي وتساءل المتابعون عن سبب اختيار هذه الشخصية "البغيضة" للمحاكاة، حسب الموقع المذكور.