صداع مفاجئ وخدر في الوجه أو الأطراف.. علامات تستدعي الاتصال بالإسعاف فوراً

شفق نيوز- متابعة

تشير الدكتورة داريا بودتشينينوفا، أخصائية الغدد الصماء، إلى أن التغيرات الحادة في درجات الحرارة قد تسبب احتشاء عضلة القلب أو جلطة دماغية لدى الأشخاص الذين يتأثرون بتغيرات الطقس.

ووفقا لها، عند الشعور بصداع شديد أو خدر في الوجه أو الأطراف أو مشكلات في النطق أو الرؤية يجب فورا استدعاء سيارة الإسعاف.

وتقول: "يتعرض الجسم، وخاصة القلب والأوعية الدموية، عند حدوث تقلبات جوية حادة، للإجهاد، وتشمل الأعراض المقلقة صداعا مفاجئا وشديدا يختلف عن الصداع المعتاد، وضعفا شديدا، وخدرا في الوجه أو الذراع أو الساق، وخاصة في جانب واحد من الجسم، وعدم تناسق في الوجه، كما يعتبر اضطراب النطق، مثل التلعثم في الكلام، والشعور بوجود كتلة لزجة في الفم، وصعوبة في إيجاد الكلمات المناسبة خطيرا".

ووفقا لها، من العلامات الخطيرة- ضعف الرؤية المفاجئ وازدواج الرؤية أو ظهور غشاوة أو بقع أمام العينين، وألم حاد ضاغط خلف عظم القص يمتد إلى الذراع الأيسر أو لوح الكتف أو الفك، والشعور بضيق شديد في التنفس. وتشمل العلامات التحذيرية ارتفاعا حادا في مستوى ضغط الدم لا يستجيب للأدوية المعتادة، ودوارا شديدا مع فقدان التوازن، وعدم انتظام ضربات القلب مع تشوش الرؤية.

وتقول: "قد تشير جميع هذه الأعراض إلى احتشاء عضلة القلب أو جلطة دماغية أو أزمة ارتفاع مستوى ضغط الدم، تتطلب اتصالا فوريا بالإسعاف".

وتشير الطبيبة، إلى أنه "يجب استشارة الطبيب بانتظام إذا كان الشخص غير قادر على العمل بسبب حساسيته للطقس، واستمرار الأعراض أكثر من 24 ساعة، وعدم تحسن الحالة بالتدابير المعتادة. كما ينبغي استشارة الطبيب في حال استمرار الأرق، أو نوبات الهلع، أو القلق غير المبرر، أو الاكتئاب نتيجة لتغيرات الطقس".