صحيفة بلجيكية تكشف عن زيارة مرتقبة لايلون ماسك إلى روسيا نهاية الشهر الجاري

شفق نيوز/ كشفت صحيفة بلجيكية، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية مشاركة رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، في مؤتمر AI Journey للذكاء الاصطناعي في موسكو.

وقالت بوابة EU Reporter الإلكترونية البلجيكية "يتوقع أن يحضر إيلون ماسك إلى روسيا ليلقي كلمة في مؤتمر AI Journey للذكاء الاصطناعي الذي سيعقد في موسكو في الفترة ما بين 22 و24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري".

وأضافت الصحيفة: " مصادرنا تفيد بأن الملياردير وصاحب شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك سيلقي خطابا في مؤتمر الذكاء الاصطناعي الدولي الذي سيعقد قريبا في موسكو".

وحسب الصحيفة فإن مشاركة إيلون ماسك في مؤتمر موسكو قد تكون للحديث عن الشبكة العصبية Grok، التي يمكن أن تكون منافسة لروبوت الدردشة المعروف ChatGPT.

بينما لم يؤكد إيلون ماسك رسميا مشاركته في مؤتمر موسكو.

يذكر أن Grok عبارة عن روبوت دردشة وذكاء اصطناعي توليدي تم تطويره بواسطة شركة xAI الناشئة التابعة لـ Elon Musk. يختلف Grok عن ChatGPT وخدمات مماثلة أخرى من حيث أنه "يتم تدريبه" على محتوى من الشبكة الاجتماعية X المحظورة في روسيا. وفي الوقت نفسه، يتم تحديث قاعدة بيانات Grok في الوقت الفعلي بقدر ما يظهر محتوى جديد في X.

جدير بالذكر، أن مؤتمر AI Journey الدولي الثامن للذكاء الاصطناعي، سيعقد في 22 -24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في موسكو، وسيضم عدد كبير من الخبراء الروس والدوليين الرائدين. وسيبحث المؤتمر التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي ودوره في تحقيق المبادرات الحكومية وتطوير قطاع الأعمال وكذلك ترويج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بين الشباب.