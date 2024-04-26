"صحن طائر" في سماء نيويورك والسلطات تكلف "المختصين" للتحقيق بالحادثة

شفق نيوز/ فتحت السلطات الأمريكية، تحقيقاً عاجلاً في حادثة أثارت حيرة الخبراء، بعدما تم رصد "صحن طائر" غامض في أجواء مدينة نيويورك الأمريكية.

وسجلت ميشيل رييس التي كانت على متن رحلة طيران فوق مطار لاغوارديا، مقطع فيديو للصحن الطائر التقطته من نافذة مقعدها وأرسلته إلى إدارة الطيران الفيدرالية عبر البريد الإلكتروني.

وقالت رييس لموقع "نيوز نايشن: "أول شيء فعلته هو إرسال بريد إلكتروني إلى إدارة الطيران الفيدرالية لإعلامهم بما رأيته، ربما كان ذلك خطرا على السلامة، لكن لسوء الحظ لم أتلق ردا منهم".

وأوضحت أن شخصا آخر على متن الطائرة رأى الجسم الطائر وأصيب بالذهول.

وقال مسؤول في إدارة الطيران الفيدرالية، الخميس، إن الوكالة "ليس لديها تقارير" من الطيارين حول الحادث الغامض، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

من جانبه، قام توماس ويرتمان، مدير شبكة "Mutual UFO Network" في ولاية أوهايو، بمراجعة اللقطات المتداولة، وقال إن الجسم كان يتحرك على ارتفاع 2500 قدم تقريبا، وكان "قريبا نسبيا" من الطائرة أثناء استعدادها للهبوط.

وأضاف ويرتمان أن ارتفاع الجسم وشكله وموقعه بالقرب من مسار رحلة تجارية رئيسي، يجعله من المستبعد أن يكون مروحية أو طائرة بدون طيار أو طائرة عسكرية.

وبحسب "نيويورك بوست" فقد صرّح مسؤول في إدارة الطيران الفيدرالية، الخميس، بأن الوكالة كلّفت فريقا مختصا للبحث والتقصي بخصوص الحادثة.