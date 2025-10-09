صحفية راحلة من غزة ضمن قائمة "بطل حرية الصحافة العالمية"

شفق نيوز- متابعة

أعلن المعهد الدولي للصحافة ومنظمة دعم الإعلام الدولي، يوم الخميس، منح مراسلة "اندبندنت عربية" في غزة الراحلة مريم أبو دقة جائزة "بطل حرية الصحافة العالمية"، إلى جانب ستة من الصحافيين حول العالم.

وأوضح المعهد في بيان له، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن اختيار الراحلة مريم جاء "تكريماً لشجاعتها وصمودها في الدفاع عن حرية الإعلام، بعد مقتلها بضربة إسرائيلية على مستشفى في جنوب غزة في أغسطس (آب) الماضي".

واختيرت الفلسطينية أبو دقة للفوز بالجائزة السنوية مع ستة صحافيين من جورجيا والولايات المتحدة وبيرو وهونغ كونغ وأوكرانيا وإثيوبيا، ممن واصلوا عملهم الصحافي على الرغم من السجن والقمع ومحاولات إسكات أصواتهم، وفقاً للبيان.

ونعى البيان المصورة مريم أبو دقة، مشيراً إلى أنها "خاطرت بحياتها مراراً لتوثق بصورها الفظائع المستمرة في غزة".

وأضاف أن "جريمة قتلها التي لم يُحاسَب عليها أحد، تجسّد الظروف المتزايدة الخطورة التي يعيشها صحافيو غزة الذين يواجهون هجمات مستهدفة والتشريد والتجويع".

وتعليقاً على البيان، قال المدير التنفيذي للمعهد سكوت غريفين، "بينما نحتفل بمرور 75 عاماً على تأسيس المعهد، نكرم سبعة صحافيين قدموا تضحيات هائلة دفاعاً عن حرية الصحافة، ودفع بعضهم حياته ثمناً لذلك".

واضاف، ان "هؤلاء الأبطال يمثلون الصورة الحقيقية للتحديات التي تواجه الإعلام اليوم في ظل تصاعد الاستبداد، ومن خلال قصصهم نستطيع رسم طريق لمستقبل يحمي الصحافة الحرة للأجيال المقبلة".

من جانبه، أعرب رئيس تحرير "اندبندنت عربية" عضوان الأحمري، عن شكره لتخصيص جائزة "المعهد الدولي للصحافة" للراحلة مريم أبو دقة.

وقال، إن "فقيدتنا عُرفت بالشجاعة والإخلاص والتفاني في أداء رسالتها الصحافية، ونقلت للعالم صورة صادقة عن معاناة المدنيين وظروفهم الإنسانية في واحدة من أصعب البيئات وأخطرها".

وأكد أن مريم أبو دقة "كانت مثالاً للصحافي الحر الذي يجعل من الحقيقة أمانة ورسالة، ودفعت حياتها ثمناً لهذه المهنة النبيلة".

وأضاف ان رسالتها "ستبقى حية في عملنا، وإننا نستمر في نقل الحقيقة والدفاع عن حرية الصحافة مهما كانت التحديات".

بدورها قالت المحررة التنفيذية لوكالة "أسوشيتد برس" جولي بيس، إن مريم "أنتجت صوراً ومقاطع فيديو مؤثرة وثقت حياة الفلسطينيين الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة، بما في ذلك العائلات النازحة من ديارها والأطباء الذين يعالجون الأطفال الجرحى الذين يعانون سوء التغذية".

واضافت "ما زلنا نشعر ببالغ الأسى لفقدانها، ونواصل سعينا إلى الحصول على إجابات لضمان حماية الصحافيين أثناء تغطيتهم لهذه الحرب".

وإضافة إلى مريم أبو دقة، ضمت القائمة الصحافية الأوكرانية فيكتوريا روشينا التي اعتقلتها السلطات الروسية وتوفيت أثناء احتجازها في الـ19 من سبتمبر عام 2024، في حين أكدت الجهتان المنظمتان للجائزة ضرورة تعزيز الحماية للصحافيين العاملين في مناطق النزاع.

وضمت قائمة المكرمين بالجائزة لعام 2025، مزيا أماغلوبلي من جورجيا ومارتن بارون من الولايات المتحدة وغوستافو غوريتي من بيرو وجيمي لاي من هونغ كونغ وتسفالِم ولديس من إثيوبيا.

وتمنح جائزة "بطل حرية الصحافة العالمية" سنوياً من قبل المعهد الدولي للصحافة بالشراكة مع منظمة دعم الإعلام الدولي، تكريماً للصحافيين الذين أظهروا التزاماً ثابتاً بحرية الصحافة.

وسيقام حفل تسليم الجوائز في الـ24 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في جامعة فيينا خلال المؤتمر العالمي للمعهد الدولي للصحافة ومهرجان الابتكار الإعلامي.

ومنح المعهد الدولي للصحافة جائزة "بطل حرية الصحافة العالمية" لأكثر من 75 صحافياً حول العالم منذ إطلاقها عام 2015، بالشراكة مع منظمة دعم الإعلام الدولي، وخصصت العام الماضي لتكريم الصحافيين الفلسطينيين الذين يغطون الحرب في غزة.