صحة ترمب.. طبيبه يكشف كل شيء

شفق نيوز- واشنطن

أكد طبيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، تمتع الأخير "بصحة ممتازة"، بعدما خضع الرئيس، البالغ 79 عاماً، لفحص طبي روتيني في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال شون باربابيلا طبيب ترمب: "ما زال الرئيس يتمتع بصحة ممتازة، ويظهر قوة في وظائف القلب والرئتين والجهاز العصبي والوظائف البدنية عموماً"، على حد قوله.

وأضاف باربابيلا، وهو طبيب عسكري أميركي برتبة كابتن في البحرية الأميركية أن ترمب "مؤهل تماماً للقيام بكل واجبات القائد الأعلى ورئيس البلاد"، على حد قوله.

وراجت خلال الفترة الأخيرة شائعات كثيرة تتعلق بصحة ترمب، مع زياراته المتكررة مؤخراً للمستشفيات، في غياب التقارير التي تتحدث عن صحته وسط اتهامات للإدارة الأميركية بأنها تغلق "قنوات الشفافية" فيما يتعلق بصحة الرئيس.