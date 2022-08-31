صبحي يفتح النار على أفلام الكرتون: تدفع الأطفال للإلحاد وتعلمهم المثلية 

شفق نيوز/ وجه الفنان المصري محمد صبحي، انتقادا لاذعا للأعمال الدرامية في مصر، مشيرا إلى أفلام الكرتون في مصر تدفع الأطفال للإلحاد والدراما تقدم "أسفل صورة للمرأة".

وقال صبحي، خلال استضافته في ندوة بنادي سموحة، إن الدراما في مصر تقدم أسفل صورة للمرأة، وهى إما خائنة، أو عاهرة، أو تاجرة مخدرات، مشيرا إلى أن أصدقائه بالخارج يرددون ذلك.

وأضاف محمد صبحي: "عندما أنتقدهم يضربون لي مثالا بما تقدمه الدراما من أعمال، والمرأة حدث عندها انفصام في الشخصية لأنها حَبِّت تساوي نفسها بالراجل، والرجل الشرقي فاقد الثقة في نفسه، ويعوضها بقهره للمرأة".

وعن أفلام الكرتون التي تعرض للأطفال في مصر، صرح محمد صبحي بأنها تُعلِّم الولد كيف يقبّل الولد من فمه، والبنت كيف تقبل البنت من فمها" في إشارة الى المثلية الجنسية، مضيفا: أنها "أفلام كرتون تدفع الأطفال إلى الإلحاد، وتوصّل للطفل إنه مفيش ربنا".

وردّ محمد صبحي مؤخرا على الانتقادات التي تعرض لها بسبب تصريحه الأخير، وهو: "إحنا شعب عظيم بأمارة إيه؟"، مما أثار غضب الكثيرين من محبيه.

وقال محمد صبحي خلال تصريحات تلفزيونية، إنه لم يذهب إلى مدينة بورسعيد منذ أكثر من 18 عاما، وسافر مؤخرا لحضور احتفالية بها 2000 فرد من الرموز الوطنية والإعلامية والدينية والسياسية ورجال الأعمال والشعب البور سعيدي، مستنكرا: هل من المعقول أن أهين الشعب المصري أمام المصريين وأقول مثل هذا التصريح المشين الذي ليس له علاقة بالحقيقة تماما؟.

محمد صبحي​ ممثل مصري، من مواليد 3 آذار/مارس عام 1948 بمحافظة القاهرة، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف عام 1971، ثم تم تعيينه معيداً في المعهد، ولكنه ترك التدريس وأسس "استوديو الممثل"، وإشترك معه رفيق رحلته الفنية الكاتب المسرحي ​لينين الرملي​.