صانع "كليبات" كاظم الساهر في دار العجزة

شفق نيوز/ ظهر المخرج والفنان الأردني حسين دعيبس في مقطع فيديو صدم فيه متابعيه وجمهوره، بعد إصابته بجلطة دماغية وجلوسه في دار للمسنين بالعاصمة الأردنية عمان.

فالمخرج الذي كان وراء مئات النجاحات لفنانين عرب مثل كاظم الساهر، ونجوى كرم، وصابر الرباعي، وفضل شاكر وفلة وطلال سلامة وماجد المهندس وعبد المجيد عبد الله، وآخرون، فطر القلوب على حاله.

وقال دعيبس أخرجت لكاظم الساهر 48 أغنية، مؤكداً أن جميع المطربين لا يعرفوا عن حالته الصحية.

جاء هذا بعدما انتشر مقطع الفيديو كالنار بالهشيم، لم يتمالك به دموعه التي انهمرت أمام الكاميرا، في إشارة إلى أنه "لا يريد المساعدة من أحد".

وأكد المخرج أنه تعرض لجلطة في الدماغ، ويمكث حالياً في "دارات سمير شما للمسنين" منذ عام تقريبا، بالعاصمة عمان.

تدخل حكومي

وبعد انتشار المقطع، تدخلت الحكومة الأردنية فوراً، أعلن وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة إن الحكومة تابعت الحالة الصحية للفنان الأردني والمخرج حسين دعيبس بعد تعرضه لجلطة دماغية.

وأضاف الرواشدة في منشور له على فيسبوك: "تابعنا الحالة الصحيّة للفنان المبدع حسين دعيبس، بعد تعرّضه مؤخرًا لجلطة دماغيّة، وسوف نقوم بزيارته يوم غدٍ بإذن الله في مقرّ شفائه في إحدى دور الرعاية، متمنين له الشفاء العاجل".