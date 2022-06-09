أصالة نصري تكشف حقيقة طلاقها من زوجها العراقي

شفق نيوز / نفت الفنانة السورية، أصالة نصري، يوم الخميس، شائعة طلاقها من الشاعر العراقي فائق حسن، التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، معتبرة أنها "ترد العين والحسد".

وقالت نصري: "إنّها الشائعات التي تُطلق على أيّ كان، فهل لك أن تتخيّل كم أطلقوا عليّ من الشائعات منذ بداياتي وحتى اليوم".

وفي كواليس حفلها الذي شاركها به الفنان العراقي ماجد المهندس، على مسرح "كوكا كولا أرينا" في دبي، ذكرت أصالة نصري "أصبحت أقنع نفسي بأن الشائعات يمكن أن ترد العين والحسد في بعض الأحيان. أنا وزوجي تجمعنا علاقة حب وغرام، أعتقد لا بل أنا متأكدة، أنه لا نهاية لها، إنه غرام يصل إلى حدود السماء".

وأضافت أصالة: "كما لاحظتم فإن عزف العود والناي خلال حفل الليلة كانا رائعين، والموسيقي العراقي وسام خصّام لم يكن عاديا، وكذلك الموسيقي المصري محمود سرور كان مدهشا، بالإضافة إلى عازف الأورغ أندرو الذي أعتبره عبقريا".

ومن جانب آخر، التقت أصالة بماجد المهندس في كواليس الحفل الذي نظمته شركة "مومنتس إيفنتس"، واكتفى الأخير بأخذ الصور التذكارية مع أصالة دون الإدلاء بأي تصريح صحفي نظرا لتأخر صعوده على خشبة المسرح.

ومنذ أن أطل المهندس على مسرح الحفل، حتى اشتعل الجمهور حماسا وهتافا، ليبدأ وصلته بمجموعة من الأغنيات منها عطشان، ويهزك الشوق، وبغيّر أسلوبي.