أصالة تحسم حقيقة الانفصال عن زوجها العراقي: مش معايا

شفق نيوز- أبو ظبي

حسمت الفنانة السورية أصالة نصري الجدل حول انفصالها عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، مؤكدة أن علاقتهما على ما يرام.

وردت أصالة خلال تصريحات تلفزيونية على هامش حفلها في دبي، على سؤال حول سبب غياب زوجها، قائلة: "فائق زوجي مش معايا لأن إحنا مشغولين، كل واحد مشغول بشغله، والناس صارت قاسية وباقول لهم بطلوا تعملوا شائعات".

وأضافت أصالة معاتبة جمهورها: "أنا بحبهم وبادافع عنهم، ليه تعملوا هيك؟ الحمد لله إحنا أمورنا كويسة وربنا يبعد عننا الشر وعنكم".

وهذه هي ليست المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول انفصال أصالة عن زوجها العراقي، ففي 7 حزيران/يونيو 2022، نفت الفنانة السورية شائعة طلاقها من فائق حسن التي انتشرت بشكل كبير معتبرة أنها "ترد العين والحسد".

وقالت نصري في حينها: "إنّها الشائعات التي تُطلق على أيّ كان، فهل لك أن تتخيّل كم أطلقوا عليّ من الشائعات منذ بداياتي وحتى اليوم".

يذكر أن الفنانة السورية أصالة نصري تزوجت رسمياً من الشاعر العراقي فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، في أيلول/ سبتمبر 2021، وأعلنت الخبر عبر حسابها على إنستغرام، مؤكدة أنه الصديق الأقرب لها، وكان هذا زواجها الرابع بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان.