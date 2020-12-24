أصالة تثير الجدل بشأن "صورة طليقها".. "تفاصيلها بشعة"

شفق نيوز/ أثارت الفنانة السورية، أصالة نصري، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن علقت بشكل لاذع على صورة لطليقها المخرج طارق العريان مع عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان.

وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم، ومنّ وقت شفتها منّ حوالي 30 ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق، فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ".

وتابعت: "الستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران، الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها، الصّوره مو عاديّة، ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (أدم وعلي ) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب".

وأضافت "سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون، بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".

وفي وقت سابق، تحدثت أصالة عن تجربة زواجها من طارق العريان، وأكدت أن هذه التجربة أرهقتها نفسيا لدرجة أدت إلى لجوئها إلى العلاج النفسي.

وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية، عن وجود علاقة زواج تجمع طارق العريان ونيكول سعفان، بعد انفصاله عن الفنانة أصالة.

وفي أغسطس الماضي، نفى طارق العريان تلك الشائعات، وقال في تصريحات له، إنه فوجئ بخبر زفافه من نيكول سعفان وهو ما لم يحدث على الإطلاق.

وأعرب عن انزعاجه وغضبه من الزج باسمه مع الفتاة وأنه يتواجد معها باستمرار في الساحل الشمالي، واصفا كل ما نشر في هذا الشأن بـ"حكايات وهمية"، لافتا إلى أن هناك بالفعل قصة عاطفية في حياته لم تسفر عن زواج حتى الآن، ولكنه يرفض الحديث عنها.

وانفصل طارق العريان عن أصالة نصري في يناير 2020، بعد زواج دام 14 عاما، وأنجب منها التوأم أدم وعلي.