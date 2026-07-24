صاعقة تضرب صاروخاً صينياً بعد إقلاعه.. والمهمة تنتهي بنجاح (فيديو)

شفق نيوز- بكين

ضربت صاعقة برق، صاروخ "لونغ مارش-3 بي" الصيني بعد وقت قصير من انطلاقه من مركز شيتشانغ الفضائي جنوب غربي البلاد، من دون أن تؤثر في مسار المهمة أو نجاحها.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن الصاروخ واصل رحلته بشكل طبيعي رغم تعرضه للصاعقة، فيما أُنجزت المهمة بنجاح بوضع القمر الصناعي "تيانليان-2-06" في مداره المقرر وفق الخطة.

ويعد "لونغ مارش-3 بي" أحد أبرز الصواريخ الحاملة التي تستخدمها الصين لإطلاق الأقمار الصناعية إلى المدارات المختلفة.