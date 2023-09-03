إصابة شولتز بكدمات في الوجه بعد سقوطه خلال الركض

شفق نيوز/ ألغى المستشار الألماني أولاف شولتز، يوم الأحد، رحلة إلى ولاية هيسن، بعد إصابته بكدمات في وجهه، عندما سقط خلال الركض، أمس السبت.

وكان من المقرر أن يعقد شولتز، 65 عاماً، اليوم، اجتماعاً في مجلس المدينة مع المواطنين في "هيرينجن"، حسبما ذكرت "بلومبرغ".

كما كان مقرراً أن يشارك في حدث انتخابي لحزبه الديمقراطي الاجتماعي في "باد هومبورج" بالقرب من فرانكفورت قبل انتخابات محلية، في أكتوبر المقبل.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، إن ارتباطات شولتز، الأسبوع المقبل، بما في ذلك زيارة معرض سيارات IAA في ميونيخ، الثلاثاء، وخطاب أمام المشرعين في مجلس النواب بالبرلمان، الأربعاء، لم تتأثر.

ومن المقرر أن يحضر شولتز أيضاً قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، نهاية الأسبوع المقبل.