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إصابات بسقوط إحدى العاب الملاهي من ارتفاع 50 مترا.. فيديو 

Category: منوعـات

Date: 2022-09-05T06:26:46+0000
إصابات بسقوط إحدى العاب الملاهي من ارتفاع 50 مترا.. فيديو 

شفق نيوز/ أصيب ما لا يقل عن 16 شخصا بينهم أطفال، بجروح خطيرة بعد سقوط لعبة بملاهي من ارتفاع 50 مترا فوق سطح الأرض، خلال مناسبة أقيمت في دوسيهرا بمدينة موهالي الهندية.

وتم نقل الجرحى إلى المستشفى المدني بالمرحلة السادسة ومستشفى فورتيس في موهالي. 

وعانى معظمهم من إصابات في الظهر والفكين، لكن جميعهم خرجوا من دائرة الخطر، وكان من المفترض أن تنتهي الحفلة المعروفة باسم "جسر لندن" في 31 أغسطس/ آب، ولكن تم تمديدها حتى 11 سبتمبر.

وقال المنظم صني سينغ: "سنكتشف كيف حدث هذا. يبدو أن هناك مشكلة فنية. في وقت سابق أيضا، قمنا بتنظيم العديد من المناسبات ولكن هذا لم يحدث أبدا. سنتعاون مع الشرطة والإدارة".

وأوضح شاهد عيان: "نقلنا الجرحى وهرعنا إلى المستشفى. لم تكن هناك سيارة إسعاف وحتى الحراس كانوا يحاولون تهديدنا. في وقت لاحق، هرب أيضا المنظمين من المكان".

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة سقوط إحدى ألعاب الملاهي قيل إنها في الهند، وتناقلت أنباء عن إصابة 10 أشخاص كانوا على متنها، لتتحول لحظات الفرحة والإثارة إلى أوقات رعب.

وقد وصلت شظايا تحطم الزجاج أو البلاستيك الصلب، وفق ما يظهره الفيديو، حتى الأشخاص الذين كانو بجوار اللعبة الدوارة، وقد بدت عليهم تعابير الصدمة.

https://twitter.com/CelebsArabic/status/1566502633585647619

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