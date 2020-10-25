شيوخ إماراتيون يقيمون حفلات لمغن إسرائيلي شهير في دبي .. صور

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم الاحد، أن المغني الإسرائيلي الشهير "عمر آدم" يتواجد منذ نحو أسبوعين في دبي بدعوة من أفراد في الأسرة الحاكمة الإماراتية.

وأفادت الصحيفة، بأن آدم الذي يعد من أبرز نجوم موسيقى البوب في إسرائيل حاليا توجه إلى الإمارات قبل أكثر من أسبوعين، بعد وقت قصير من توقيع اتفاق السلام بين الدولتين، بدعوة من الشيخ حمد بن خليفة بن محمد آل نهيان ورئيس الجالية اليهودية في الإمارات سولي وولف.

وأكدت الصحيفة أن المغني وصل دبي برفقة شقيقه روي ومجموعة من أصدقائه قبيل عيد سيمشات توراه اليهودي الذي احتفى به في المعبد المحلي.

والخميس الماضي، احتفل آدم في دبي بعيد ميلاده بحفلة أقامها "شيخ مؤثر"، وكانت بين الحاضرين ملكة جمال أوروبا عام 2019 إيرينا غاراسيميف.

ولفتت الصحيفة إلى أن المغني لا يبدو مشتاقا لوطنه ولا يستعجل في العودة، ونقلت عن آدم إبداءه فخره بأن يكون "سفيرا للموسيقى والفن إلى الإمارات، وهي مكان ثمة فيه أمل في عالم أفضل بلا حروب وإرهاب".