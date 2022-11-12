شيرين تفاجئ جمهورها: عدتُ الى "حب حياتي"

شفق نيوز/ أحدثت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، مفاجأة وسط متابعيها، إثر الإعلان بشكل رسمي عن عودتها إلى زوجها السابق، حسام حبيب، بعدما قضت فترة عصيبة إثر الانفصال عنه، حتى أنها هاجمته وانتقدت عائلته، في مقابلات صحفية.

وظهرت شيرين مع زوجها السابق، إلى جانب "المأذون" وهما بصدد الزواج، في صورة جرى تداولها على نطاق واسع في المنصات الاجتماعية.

وقالت في اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر2، مساء أمس الجمعة "أعتذر لحسام وأريد أن تكون حياتي الشخصية خاصة".

كما أكدت أنهما كانا ضحية لـ"شيء أكبر منهم"، ملمحة إلى أنها أخطأت في نشر أخبارها الشخصية على العلن.

وأشارت إلى أن زوجها كان ولا يزال "حب حياتها"، مؤكدة أن الأخير هو من عرض عليها الزواج مجدداً فوافقت.

كذلك، أعلنت شيرين التنازل عن القضايا التي رفعتها بحق شقيقها محمد عبدالوهاب "أنا متسامحة، ولا أستطيع أن أفعل ذلك به".

وأضافت "لا أستطيع أن أسبب حزنا لوالدتي بسبب خلافي مع شقيقي".

حسام حبيب تحدث بدوره وأكد على حبه لشيرين، وأنه كان حزينا على ما يحدث لها في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى كونهما وعدا بعضهما البعض أن يشرف كل طرف فيهما الآخر، وأن تكون حياتهما لهما وحدهما.

ليؤكد خلال حديثه أن شيرين هي من أقنعته بالعودة، وبعدها تحدث مازحا أنها ستقتله بسبب ما ذكره في المداخلة، لكنه عاد وشدد على حبه الشديد لها.

وشهدت حلقة البرنامج بث لقطات لعقد قران الفنانة المصرية، التي ظهرت إلى جانب المأذون وطليقها السابق.

وكانت شيرين قد عانت عدة مشاكل بعد انفصالها عن حسام، حتى أنها حلقت شعرها بشكل كامل، وتحدثت عن مرورها بأزمة نفسية حادة.

وفي الشهر الماضي، تم إدخال شيرين إلى المستشفى لأجل العلاج، وسط تضامن واسع معها من جانب الفنانين.

وعقب الخروج، تنازلت شيرين عن دعوى قضائية مرفوعة ضد شقيقها الذي قيل إنه أدخلها قسرا إلى المستشفى من أجل العلاج من تعاطي المخدرات.

وأقرت شيرين بأن حسام ما يزال "حب حياتها"، وقالت في مقابلة صحفية إنه عرض عليها الزواج مجددا فوافقت.

وقبل الانفصال، نهاية العام الماضي، كانت شيرين قد اتهمت حسام حبيب بإساءة معاملتها وإرباك عملها الفني وحياتها العائلية، واستبعدت وقتئذ استبعادا تاما أن تعود إليه.