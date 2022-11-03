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شيرين تغادر مستشفى العلاج النفسي

Category: منوعـات

Date: 2022-11-03T17:52:33+0000
شيرين تغادر مستشفى العلاج النفسي

شفق نيوز/ كشف المستشار القانوني للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، يوم الخميس، عن مغادرتها للمستشفى النفسي الذي تعالج فيه، بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويأتي ذلك، في أعقاب تحسن الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب، بعد مرور أكثر من 21 يومًا على خضوعها للعلاج في المستشفى.

وقال المحامي، ياسر قنطوش، في تصريحات وردت لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الحالة الصحية لشيرين جيدة للغاية وتحسنت خلال الأيام الأخيرة، ولم يعد هناك داعٍ لاستمرارها في المستشفى.

وانتشر أمس الأربعاء، مقطعا صوتيا لشيرين تطلب خروجها من المستشفى الذي تُعالج فيها بعد استقرار حالتها الصحية.

وأفاد التقرير الصادر عن المجلس القومي للصحة النفسية بخصوص الحالة الصحية لشيرين، إلى أن "حالة الفنانة بصحة جيدة ومستقرة ولا تحتاج إلى علاج إلزامي داخل المستشفى".

وسبق أن أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا، أعلنت فيه عن أنها تُحقق في البلاغ المقدم من محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بتهجم شقيق الفنانة وآخرين عليها داخل مسكنهـا، واصطحابهـا لأحـد مستشفيات الصحة النفسية؛ لإدخالها به عنوةً على إثر خلافات بينهما.

وخلال فترة علاجها، حرص العديد من الفنانين على توجيه رسائل الدعم إلى المطربة المصرية، وكان من بينهم النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، التي دعت شيرين إلى التغلب على أزمتها الحالية.

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