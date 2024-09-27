شيرين تساند لبنان على طريقتها الخاصة

شفق نيوز/ دعمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، العاصمة اللبنانية بيروت "على طريقتها الخاصة"، وذلك بالتزامن مع اشتعال الأوضاع في لبنان على وقع الضربات الصاروخية والغارات الإسرائيلية في الجنوب.

وأعادت النجمة نشر جزء من أغنيتها "لبنان في القلب" عبر حسابها على موقع "إكس"، والتي أصدرتها عام 2006، كدعم منها للبنان وشعبه في محنته.

وتقول كلمات الأغنية: "إصحى يا جنوب الشمس غروب.. وشروقها على جبينك مكتوب..لبنان في القلب سبع ألوان".

جاء هذا بعد أيام من إعلان شيرين تضامنها مع الشعب اللبناني عبر رسالة لها على موقع "إكس".

وقالت حينها: "قلبي حزين على أكتر بلد علمتني يعني إيه الفرحة وعلمتني الصمود.. لبنان مأذية عشان هي من أجمل بلاد الدنيا ربنا معاكم ويساعدكم".

يذكر أن شيرين عبد الوهاب دائما ما كانت تعبر على مدار السنوات الماضية عن حبها للبنان وشعبها، كما كانت تشير إلى أن لبنان بمثابة "بلدها الثاني".

إلى ذلك، يعيش لبنان فترة صعبة على وقع حملة عسكرية وحشية تشنها عليه إسرائيل بعد أن قصفت مناطق جنوبا وشرقا بالصواريخ لليوم الخامس على التوالي.

وخلفت الغارات الإسرائيلية، منذ يوم الاثنين الماضي أكثر من 700 ضحية بينهم كثير من المدنيين، بحسب أرقام وزارة الصحة اللبنانية.