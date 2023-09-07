شيرين تخسر مليون دولار إثر سرقة حساباتها في مواقع التواصل

شفق نيوز/ كشف حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن خسارة الفنانة مبلغا ماليا ضخما بسبب سرقة حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال حسام لطفي إن الفنانة خسرت مليون دولار بسبب سرقة حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة وثوقها بشخص عمل كمدير لأعمالها فترة من الزمن، إلا أنه استولى على قنواتها في هذه المواقع وعوائدها.

وأضاف لطفي أنه تقدم ببلاغ ضد سارق حسابات الفنانة في مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه يخضع للتحقيق لأنها جريمة معلومات وتصل العقوبة فيها للسجن 3 سنوات وتعويض مادي، لافتا إلى أن هذا الشخص نشر أغاني لشيرين على تلك الصفحات، وتسبب في مشاكل قضائية بينها وبين الشركة المنتجة، حيث تعاقد مع شركة أنغامي ونشر أغنية "بحلفلك" دون الحصول على موافقة منها، وتعاقد مع منصة خاصة بنشر الأغاني، مما تسبب في مشكلة لشيرين وخسارة عوائد قنواتها على السوشال ميديا.

وأكد حسام لطفي حرص الفنانة شيرين عبد الوهاب على الدفاع عن حقوقها أمام الشركة المنتجة، لأن هذا الشخص والشركة التي تعاقد معها تتهرب من المثول أمام القضاء.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تقدمت ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 50638، ضد شخص يدعى محمد. أ متهمة إياه بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر "يوتيوب" دون علمها أو موافقتها.