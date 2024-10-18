شيرين تحسم الجدل حول "صوت مصر" بينها وبين أنغام: اسمي لوحده لقب

شفق نيوز/ ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في لقاء مع جمهورها من خلال بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك"، على الجدل الذي أثير حول من أحق بلقب "صوت مصر" من مطربات الجيل الحالي وانحصار المنافسة بينها وبين الفنانة أنغام.

وقالت شيرين في الفيديو إنها لا تشغلها فكرة الألقاب، على الرغم من أن أي شخص يتشرف أن يوضع اسمه بجانب اسم بلده في جملة واحدة، إلا أن اسمها لوحده بمثابة لقب كبير وهام، مضيفة بالقول إنها لا تنظر إلى مثل هذه الأمور، وتضع كل تركيزها في الأغنيات التي تقدمها، والتي تهم الجمهور أكثر من فكرة الألقاب.

ووصفت شيرين ألبومها الجديد، بأنه من أصعب وأهم التجارب في حياتها الفنية، ووجهت الشكر لجميع المشاركين في نجاحه من فنانين وشعراء وملحنين وموزعين، مؤكدة أن الملحن عزيز الشافعي هو من أقرب الأشخاص إليها في الوقت الحالي، مضيفة أنه من كان مهتماً بأغنيات الألبوم الجديد، كما كان حزيناً للغاية بسبب حذف أغنياته من على موقع "يوتيوب".

وقالت إن الشافعي وجه اللوم الشديد لها، ظناً منه أنها السبب في كل ما يحدث، لكن عندما شرحت له التفاصيل، تفهم الأمر والتمس لها العذر.

وأكدت شيرين أنها حاليا في إجازة فنية احتفالا بنجاح ألبومها الجديد، وأنها تستعد خلال الفترة المقبلة لباقة قوية من الحفلات الغنائية في كافة أرجاء الوطن العربي، موضحة أنها ستبدأ حفلاتها الغنائية بحفل داخل مصر، ثم بعده حفل بالرياض، ثم عدد من الحفلات الأخرى بمختلف الدول العربية.

يذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت جلسة صلح بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وشقيقها الأصغر محمد، بعد سنوات من الخلافات التي وصلت إلى ساحات المحاكم، وتبادل الاتهامات بينهما.

وكشف مصدر مقرب من الفنانة شيرين في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن شيرين ذهبت إلى شقيقها ووالدتها بالمنزل اللذين يقيمان به بالقاهرة، حيث إنها كانت أيضا على خلاف مع والدتها، إلا أنه بعد أن انتهت أزماتها الشخصية التي كانت تعاني منها خلال الفترة الماضية، كان قرارها الأول بالذهاب إلى والدتها وشقيقها لمصالحتهما.