سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

شون كونري.. الموت يغيّب "جيمس بوند"

Category: منوعـات

Date: 2020-10-31T15:29:15+0000
شون كونري.. الموت يغيّب "جيمس بوند"

شفق نيوز/ توفي الممثل الاسكتلندي وأول من لعب دور جيمس بوند في سلسلة الأفلام الشهيرة، شون كونري، عن عمر يناهز 90 عاما.

وكان كونري أول من لعب دور جيمس بوند في فيلم "دكتور نو" في عام 1963، وقد استمرت السلسلة إلى هذه اللحظة وقام بدور البطولة فنانون مختلفون.

وفاز كونري بجوائز مختلفة خلال مسيرته الفنية، مثل الأوسكار، وجائزتي بافتا، وثلاثة جوائز غولدن غلوبز.

واشتهر كونري بأدواره في أفلام "The Hunt for Red October"، و"Indiana Jones"، و"The Rock".

وحصل كونري على أوسكار أفضل ممثل مساعد في عام 1988، لدوره في فيلم "The Untouchables".

وتم منح لقب "سير" لكونري من قبل الملكة البريطانية في عام 2000. 


related