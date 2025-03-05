شوكولاتة سورية تستعين ببشار الأسد للإعلان عن منتجها.. فيديو

شفق نيوز/ أثارت شركة سورية لإنتاج الشوكولاتة، حديث السوريين، بعد أن استعانت بشخصية الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، للإعلان عن منتجاتها.

ونشرت الشركة المحلية، الإعلان على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر في الفيديو شخصية الأسد التي تمت محاكاتها وتصميمها بواسطة تطبيقات .

كما تستخدم الشخصية الإعلانية في الفيديو، المصطلحات ذاتها والتفاصيل التي رافقت سقوط حكم الأسد فجر 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مثل كلمة "المرطبات".

وتقوم فكرة الإعلان على حوار بين ثلاثة شبان حول الطريقة التي غادر فيها بشار الأسد وشقيقه ماهر، البلاد، في ليلة سقوط النظام، ويتناول الشبان منتجات الشركة خلال استعراض احتمالات ساخرة وطريفة.

وحقق الإعلان نسب مشاهدة عالية، وتفاعلًا كبيرًا حضر فيه الانقسام بين السوريين الذي أعجب الفيديو فريق منهم، وانتقده فريق آخر.

ويقول مدونون إن فكرة الإعلان مبتكرة وطريفة وتلائم منتج الشوكولا، بينما اعتبر فريق آخر الإعلان إظهار الأسد بشخصية كوميدية ومضحكة بدلًا من شخصيته الحقيقية المسؤولة عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان.