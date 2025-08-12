شوكولاتة "السنافر" تتسبب بأزمة في أمريكا

شفق نيوز- متابعة

قررت شركة "Neuhaus" البلجيكية، يوم الثلاثاء، سحب أحد أنواع الشوكولاتة "الكوكيز"، من المتاجر وموقعها الإلكتروني، بعد اكتشاف احتوائها على مكون لم يُدرج على ملصق المكونات.

وذكرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة تجاه القمح (المكوّن المقصود) معرضون لخطر ردود فعل تحسسية خطيرة قد تهدد حياتهم إذا تناولوا هذه المنتجات.

وكشف التحقيق الداخلي لشركة "Neuhaus" أن "بعض عبوات الكوكيز التي تحتوي على القمح تم توزيعها دون ذكر هذا المكون على الملصقات، ما دفع الشركة لإطلاق حملة سحب استباقية.

كما أفادت إدارة الغذاء والدواء بأن نحو 150 صندوقاً فقط من المنتج قد تم بيعه، ولم ترد أي تقارير عن إصابات أو شكاوى حتى الآن.

ودعت الإدارة الأشخاص الذين يعانون من حساسية أو عدم تحمل القمح إلى عدم تناول المنتج وإرجاعه إلى مكان الشراء، فيما أوضحت الفروقات بين حساسية القمح والداء البطني، حيث تختلف آليات كل منهما، لكن كلاهما يستدعي الحذر عند التعرض لمكون القمح.

وتعد حساسية القمح من الحالات الشائعة التي تصيب ما بين 1.6 و4 ملايين أمريكي، وتسبب أعراضا تشمل الطفح الجلدي والتورم وصعوبة التنفس، في حين يشكل القمح خطرا خاصا على مرضى الداء البطني بسبب احتوائه على الغلوتين الذي يثير استجابة مناعية ذاتية تؤدي لمشاكل صحية متعددة.