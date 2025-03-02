شهر آذار أكثر دفئاً من المعدل الطبيعي.. خيبر مناخ يتحدث

شفق نيوز/ توقع خبير المناخ في مركز فوبوس للطقس، يفغيني تيشكوفيتس، أن يكون شهر مارس/آذار الجاري، في مناطق وسط روسيا أكثر دفئا من المعتاد.

‎ووفقا له، يتوقع أن يكون متوسط درجة حرارة الهواء الشهرية في مارس/آذار في مناطق وسط روسيا أعلى بمقدار 3-5 درجات من المعدل الطبيعي للمناخ.

‎ويقول: "سيكون متوسط درجة الحرارة الشهرية في وسط روسيا، أعلى من المعدل الطبيعي بـ 3-5 درجات. وسيستمر الانحراف الإيجابي والدافئ عن المتوسط طوال الشهر، حتى أنه في بعض الأيام، سيفاجئنا بدفء استثنائي - حتى 10 درجات لن تبدو بعيدة المنال.

وكما هو معروف متوسط درجة الحرارة بالليل في شهر مارس/آذار هو 5 تحت الصفر وفي النهار 1.5 درجة مئوية، ولكن في هذه السنة يبدو أنه سيكون أكثر دفئا ببضع درجات".

‎ويشير الخبير، إلى أنه يتوقع قلة هطول الأمطار بنسبة 10-30 بالمئة من المعتاد، وأن الغطاء الثلجي بمدينة موسكو الذي سمكه 3 سم سيختفي في العقد الثاني من شهر مارس/آذار، أي قبل شهر من المعتاد. لذلك قد تهب في شهر مارس رياح دافئة، مثل رياح شهر أبريل/نيسان.