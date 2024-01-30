"شهر الصوم يقترب".. موعد ولادة هلال شعبان وأول أيام رمضان فلكياً

شفق نيوز/ كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، اليوم الثلاثاء، أن ولادة هلال شهر شعبان هجرياً، سيكون في الساعة الواحدة من فجر يوم السبت 10 شباط 2024.

ويأتي شهر شعبان كأحد الأشهر الهجرية المقدسة لدى المسلمين لكنه أيضا يحمل صفة خاصة لانه يبشر بقرب نسمات شهر رمضان وهو الشهر الذي يسبق الشهر الفضيل لدى المسلمين.

ويبقى الهلال الجديد لمدة 39 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة، وفي القاهرة 40 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (40 - 42 دقيقة).

رمضان في العواصم والمدن العربية والإسلامية

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (30 - 50 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1445 هـ، فلكياً يوم الأحد 11 فبراير.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمرية، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوال، وقد فضله الله تعالى على باقي أشهر السنة، لأنه أحد أركان الإسلام، كما أنَ صيامه فرض على كل مسلم.

ووفقا لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وأول أيامه سيكون الاثنين 11 مارس، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان في عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة.

أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان في عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.