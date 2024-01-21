"شهرزاد والليالي العربية" تزيّن متحف ريال جاردين بوتانيكو في مدريد

شفق نيوز/ تناول موقع "الدبلوماسي" الإسباني، رعاية السفارة العراقية في مدريد لمعرض عراقي تحت عنوان "شهرزاد والليالي العربية" للفنان العراقي حنوس حنوس والذي يستمر حتى 10 مارس/ آذار المقبل.

واوضح التقرير ان السفير العراقي صالح حسين علي، افتتح معرض اللوحات الفنية، بالتعاون مع مدير متحف "ريال جاردين بوتانيكو" في العاصمة الاسبانية.

ونقل التقرير عن الفنان العراقي حنوس، المولود في مدينة الكوفة العام 1958، قوله إن هذا المعرض "يطور القصص في داخل اللوحة، حيث تدور الحياة داخلها، وهي ليست مصممة لكي تتم مشاهدتها، وانما على العكس، فان الشخصيات تنغمس في حياتها اليومية".

ولفت التقرير إلى أن حنوس، وهو رسام واستاذ، حاصل على درجة الدكتوراه في الفنون الجميلة من "جامعة كومبلوتنسي" في مدريد، كان قد بدأ دراسته الجامعية في معهد الفنون الجميلة في بغداد في العام 1974، وتخرج منها في العام 1979.

وتابع التقرير أن حنوس بعد سفره إلى إيطاليا وأوروبا، التحق بكلية الفنون الجميلة في مدريد في العام 1984، ثم حصل في العام 1991 على شهادة الدكتوراه.

واشار التقرير الى ان حنوس أقام 40 معرضا فرديا واكثر من مائة عرض جماعي، ونال العديد من المنح، بما في ذلك منحة من وزارة الخارجية والمعهد الإسباني العربي، بالاضافة الى انه نال أكثر من 40 جائزة للرسم.

واضاف ان حنوس أصبح مواطنا إسبانيا ويقيم في مدريد منذ العام 1981، حيث يعمل كرسام محترف وأستاذ.