شهران من رمضان في عام واحد.. متى يتكرر هذا الحدث؟

‎شفق نيوز/ من المعروف أن موعد شهر رمضان بالنسبة للتقويم الميلادي ليس ثابتا بشكل سنوي، لأنه يتبع للتقويم الهجري، وهو يتغير باستمرار لعدة أيام، نظرا للفارق بينهما.

‎وهذا الصدد، يقول فلكيون ومتخصصون، إن عام 2030 سيصوم فيه المسلمون رمضان مرتين، وذلك لتكراره في بداية العام ونهايته.

‎وتسمى السنة التي يصوم فيها المؤمنون رمضان مرتين بـ"السنة الكريمة".

‎ووفقا للتقويم الميلادي، والحسابات الفلكية، فقد يحل رمضان مرتين عام 2030، الأولى في 5 يناير/كانون الثاني، وتكون في العام الهجري 1451، والثانية في 26 ديسمبر/كانون الأول، وتكون في العام الهجري 1452.

‎وقد يكون مجموع أيام الصيام خلال 2030 كالتالي: 36 يوما في المجمل، 30 في بداية العام، و6 في نهايته.

‎ويذكر أن التقويم الهجري يعتمد على القمر وعدد أيام السنة 354 يوما، والتقويم الميلادي يعتمد على الشمس وعدد أيام السنة 365 يوما، والفارق بينهما 11 يوما. ولذلك يحدث الاختلاف بموعد حلول رمضان كل عام في التقويم الميلادي.

‎وتتغير أوقات حلول رمضان، وقد يصوم المسلمون بمختلف الفصول الأربعة، الخريف والشتاء والربيع والصيف.

‎يشار إلى أن السنة الميلادية التي تشهد حلول رمضان مرتين تكون كل 33 عاما.

‎وتلجأ غالبية الدول الإسلامية وعلى رأسها السعودية إلى تحري هلال رمضان بالعين المجردة في آخر شهر شعبان لإعلان بداية شهر الصيام. فيما تعتمد دول أخرى على الحسابات الفلكية.

‎وقال مركز الفلك الدولي في بيان على موقعه الإلكتروني، إن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر رمضان لعام 1446 الهجري يوم الجمعة 28 فبراير/شباط 2025.