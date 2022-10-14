شهد تفاعلا جماهيريا.. مهرجان لاكلات (الدليفري) وبازار وسط بغداد ( صور)

شفق نيوز / شهدت العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، اقامة مهرجان لدعم الاكلات التي تباع بطريقة (الدليفري)، مع اقامة (بازار)، وسط تفاعل من قبل العوائل البغدادية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن مهرجان بغداد للأكل تم تنظيمه، في شارع ابو نؤاس، وسط العاصمة بغداد، لعرض الاكلات الشعبية العراقية دعم مشاريع بيعها بطريقة (اونلاين)".

وأضاف المراسل أن "المهرجان شهد أيضا اقامة (بازار) للمواد المصنوعة يدويا، وسط حضور العشرات من العوائل العراقية".

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز حضور المواطنين والعوائل للمهرجان وتفاعلهم معه.