شمس البارودي تهاجم محمد رمضان: عملتوا قيمة للجاهل

شفق نيوز/ في تعليق نادر لفت الأنظار، هاجمت الفنانة المعتزلة شمس البارودي الفنان محمد رمضان، على خلفية أزمته الشهيرة مع الطيار المصري الراحل أشرف أبو اليسر، دون أن تذكر رمضان بالاسم، مكتفية بنشر صورته إلى جوار صورة الطيار الراحل.

وتعود الأزمة إلى عام 2019، حين انتشر فيديو للفنان داخل قمرة قيادة طائرة مدنية، ما تسبب في فصل الطيار من عمله لاحقاً ثم وفاته متأثراً بقرار الفصل.

وعبرت البارودي عن غضبها عبر حسابها على "فيسبوك"، قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل عملتوا قيمة للجاهل وهو ولا حاجه... احنا في زمن المسخ".

وأعربت البارودي عن استيائها الشديد من الحادثة، وأضافت: "أنا سمعت وعارفه موضوع الطيار رحمة الله عليه بس أول مره اشوفه.. يارب القطع عيشه ينقطع من رحمة ربنا وكل قرش سحت يحاسب عليه في قبره عاجل غير أجل".

وتابعت: "الرجل توفي قهرا، ربنا يقهرك وكل من يقف جنب الباطل والتفاهه والسفه، ومن جمع المال بعد فقر مدقع، والفقر مش عيب، واغتنى بالهيافه والسفه، واستغل جهل البسطاء، ويؤذي من هو أفضل منه قيمة وخلقا وإنسانية".

وأكدت شمس البارودي في ختام تعليقها: "ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

وكانت أزمة محمد رمضان مع الطيار الراحل قد أثارت جدلاً واسعاً، حيث امتدت تبعاتها لسنوات بعد الواقعة. وتعرض رمضان مؤخراً لموجة من الانتقادات العنيفة بسبب إطلالته الصادمة للكثيرين وارتداء ملابس تشبه "بدلة رقص نسائية" في مهرجان "كوتشيلا" الموسيقي بالولايات المتحدة.