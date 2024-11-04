شلل مؤقت يضرب فنانة مصرية  بسبب "حقن التخسيس"

شفق نيوز/ فاجأت فنانة مصرية مشهورة جمهورها، بإصابتها بشلل مؤقت في المعدة بسبب حقن التخسيس التي حصلت عليها.

وقالت الفنانة هند عبد الحليم، عبر مقطع فيديو على حسابها في "إنستغرام"، إن الوعكة الصحية التي تعرضت إليها، جاءت بسبب حقن التخسيس التي حصلت عليها، رغم أنها لم تستمر عليها سوى لـ 5 أسابيع فقط، لكنها تسببت في وعكة صحية شديدة، أصابتها بشلل مؤقت في المعدة.

وأشارت إلى أنها لم تتمكن من تناول الطعام أو الشراب، وكانت تعيش على المحاليل المعلقة، بسبب الألم الشديد الذي تعانيه، حتى بدأت تتعافى بشكل تدريجي.

ونصحت الفنانة المصرية كل من يرغب في الحصول على هذه الحقن، أن يقوم بالأمر تحت إشراف الأطباء المختصين فقط، وأن يجري التحاليل اللازمة لمعرفة إن كان قادرا على الحصول على هذه الحقن أم لا.