إنقاذ رجل ابتلع هاتفه المحمول في بابل

الهاتف بعد استخراجه من معدة المريض

شفق نيوز- بابل

أعلنت دائرة صحة بابل، يوم الأحد، إنقاذ رجل ابتلع هاتفه المحمول.

وذكرت في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن فريقاً طبياً في مركز الشهيد الدكتور ماجد الجبوري لأمراض وجراحة الجهاز الهضمي والكبد، تمكن من إجراء تداخل ناظوري لاستخراج هاتف محمول من معدة مريض يبلغ من العمر 36 عاماً، يعاني من اضطرابات نفسية.

وأكدت الدائرة نجاح التداخل من دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية، مشيرة إلى أن المريض غادر المركز بحالة صحية مستقرة.