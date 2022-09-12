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شفق نيوز و"BBC" توقعان عقد شراكة هو الأول من نوعه في العراق

Category: منوعـات

Date: 2022-09-12T12:56:52+0000
شفق نيوز و"BBC" توقعان عقد شراكة هو الأول من نوعه في العراق

شفق نيوز/ وقّعت وكالة شفق نيوز، وشبكة "بي بي سي نيوز عربي" البريطانية العريقة، اتفاقية شراكة هي الأولى من نوعها لمؤسسة إعلامية- صحفية، في العراق.

ووقع اختيار الشبكة البريطانية المرموقة "BBC"، على وكالة شفق نيوز لإتمام الشراكة، من بين بقية وسائل الإعلام والصحفية في عموم العراق، ما يعزز صدارة الوكالة التي باتت مصدراً رئيسياً لوسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

وبموجب الاتفاقية، تنشر وكالة شفق نيوز، على موقعها الالكتروني، محتوى نصياً، وصوتياً لـ"بي بي سي نيوز عربي"، في مختلف المواضيع، وبالمقابل، تتيح وكالة شفق نيوز، للشبكة البريطانية الوصول لمحتوى الوكالة، مع ضمان الحقوق الملكية الفكرية، بين الوسيلتين.

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