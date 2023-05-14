شفق نيوز توثق "إيقونات نسوية" في أسواق مدينة الصدر (صور)

شفق نيوز/ على الرغم من الطابع الذكوري والعشائري الغالب على المجتمع العراقي، إلا أن وجود نساء يعملن في الأسواق أمر معتاد وطبيعي ولا يثير الاستغراب، حيث تشتهر أسواق الخضار بوجود العديد من البائعات فيها وخصوصاً أسواق المناطق الشعبية في بغداد والمحافظات الأخرى.

عدسة وكالة شفق نيوز تجولت في عدة أسواق بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، ووثقت أقدم البائعات فيها، ففي سوق "الحي" -سُميّ السوق بهذا الاسم نسبة إلى "حي الاكراد" الذي يسكنه الكورد الفيليين- تعد البائعة أم سلطان إيقونة في هذا السوق.

كما أن أم أحمد وأم محمد هما إيقونتا سوق مريدي الشهير الذي لا يقتصر النشاط الاقتصادي فيه على الخضار والفاكهة فقط بل يعد أكبر وأشمل سوق تجاري في مدينة الصدر.

وتحت وطأة حر الشمس اللاهب في الصيف وبرد الشتاء وأمطاره، تواصل هؤلاء النسوة المسنات الثلاث أعمالهن من عشرات السنين لتأمين احتياجات عوائلهن.