شفق نيوز توثق مشاهد من مدينة "تقارب السماء"

وثقت عدسة وكالة شفق نيوز لقطاتٍ لمدينة تشونغتشينغ الصينية، التي تُعرف في الصين بلقب "المدينة التي تقارب السماء" لما تتمتع به من مناظر طبيعية فريدة، حيث الجبال الشاهقة والأنهار التي تلتف حولها، مما يمنحها طابعًا مميزًا يناسب اسمها.

تُعد مدينة تشونغتشينغ أكبر مركز صناعي وتجاري في منطقة جنوب الصين، إذ تحتضن العديد من الصناعات الثقيلة والتقنيات الحديثة التي تجعلها واحدة من أهم المدن الاقتصادية في البلاد.

وبحسب الحكومة الصينية، يبلغ عدد سكان تشونغتشينغ أكثر من 30 مليون نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن الصينية اكتظاظًا بالسكان.

وتساهم المدينة بشكل كبير في الاقتصاد الوطني بفضل تنوع صناعاتها وتطويرها المستمر.