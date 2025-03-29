شفق نيوز توثق لحظة دخول قطار بالطوابق العلوية لمبنى سكني في الصين (فيديو)

شفق نيوز/ يبدو أن الأمر مرعبٌ حين تنظر لقطار معلق يمشي بسرعته المعتادة نحو مبنى سكني مأهول بالسكان، وتترقب لحظة اصطدامه به، لكن تتفاجئ وأنت ترى القطار يمر بسلاسة عبر المبنى!، نعم فأنت في الصين.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، يوم السبت، لحظة دخول القطار المعلق في مدينة تشونغتشينغ الصينية، داخل مبنى سكني، حيث يخترق القطار، المبنى مثل نفق في جبل.

ويبين الفيديو أن المبنى السكني في أحد أحياء المدينة مكون من 19 طابقاً، وتم بناء محطة سكك حديدية و مرور القطار ما بين الطابق السادس والثامن.

الإدارة المحلية في مدينة تشونغتشينغ الصينية قامت ببناء المحطة بمعدات خاصة تمنع الضجيج عن السكان داخل المبنى الذين يعيشون في أماكن قريبة من السكة الحديدية للقطار.