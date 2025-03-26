شفق نيوز تدخل عالم الديناصورات وتوثق لحظات نادرة من تاريخ الأرض

شفق نيوز/ يُعتبر متحف الصين للحيوانات القديمة في العاصمة بكين واحداً من أبرز الوجهات العلمية والثقافية في العالم، حيث يحتضن أكبر مجموعة من عينات الديناصورات التي توفر للزوار فرصة ثمينة للتعرف على مخلوقات ما قبل التاريخ.

ويتميز المتحف بعرض معروضات مذهلة تشمل هياكل عظمية كاملة وبقايا ديناصورات محفوظة بشكل استثنائي، ما يجعلها مصدرًا قيمًا للباحثين ودارسي الحياة القديمة.

وخلال جولة فريدة داخل المتحف، وثقت عدسة وكالة شفق نيوز أبرز المعروضات التي تزين هذا الصرح العلمي، حيث تظهر الصور هياكل عظمية كاملة لبقايا ديناصورات، بالإضافة إلى عينات نادرة من أحفوريات ما قبل التاريخ.

وتُعد هذه المجموعة الفريدة من الأحافير، التي تعود إلى عصور سحيقة، مرجعاً علمياً هاماً لدارسي الحياة القديمة، حيث تقدم رؤى قيمة عن التنوع البيئي على كوكب الأرض قبل ملايين السنين.