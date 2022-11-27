شفق نيوز تجري اتفاق تمثيل إعلاني مع "سبيكول"

شفق نيوز/ أجرت وكالة شفق نيوز، اتفاق تمثيل إعلاني مع شركة "سبيكول" لتقنية المعلومات، يسمح بموجبه أن تتولى سبيكول مهام التمثيل الإعلاني للوكالة.

ووكالة شفق نيوز، منصة إخبارية بثلاث لغات (العربية، الكوردية، الإنكليزية)، تغطي تغطيتها العراق بشكل أساسي، بمعدل تصفح يزيد عن 40 مليون في الشهر الواحد.

وتعد سبيكول شركة رائدة في تكنولوجيا اكتشاف المحتوى وصناعة الإعلانات الذكية بكل أشكالها في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا، ويبلغ عدد مواقع شبكاتها ما يزيد على 600 موقع إلكتروني في المنطقة العربية.