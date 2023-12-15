شركتا نقل بحري دنماركية والمانية تتخذان "قراراً" بعدم المرور في "البحر الأحمر"

شفق نيوز/ أعلنت شركة دنماركية للنقل البحري، اليوم الجمعة، تعليق مرور سفنها عبر مضيق "باب المندب" غداة تعرض إحداها إلى "حادث" في البحر الأحمر، في خطوة قد تلحق خسائر لقناة السويس، فيما أجلت شركة أخرى المانية ابحار سفنها للايام الثلاث المقبلة.

وقالت شركة "مايرسك الدنماركية في بيان: "في أعقاب الحادث الذي استهدف سفينتنا والهجوم الجديد ضد حاملة حاويات اليوم، طلبنا من كل سفن مايرسك في المنطقة التي يتوجب عليها عبور مضيق باب المندب، تعليق إبحارها حتى إشعار آخر".

كما قررت شركة "هاباج لويد الألمانية" للشحن البحري، "تأجيل الإبحار لجميع سفنها عبر البحر الأحمر في الأيام الثلاثة المقبلة".

هذا وأعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، في وقت سابق، أن القوات البحرية نفذت بطائرة مسيرة عملية عسكرية ضد سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل . موضحا أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

كما ذكر مسؤول دفاعي أمريكي أن صاروخا أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أخطأ سفينة حاويات كانت تبحر عبر مضيق "باب المندب" الحيوي يوم أمس.

ومع دخول الحرب على غزة يومها السبعين، تواصل القوات الإسرائيلية استهداف جميع أنحاء القطاع، فيما حذر المفوض العام "للأونروا"، فيليب لازاريني، من أن العديد من سكان قطاع غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء.