Snap تطلق نظارات ذكية بتصميم أنيق.. فيديو

شفق نيوز/ كشفت شركة Snap عن نظارات ذكية جديدة يمكنها العمل مع تقنيات الواقع المعزز.

وتتميز نظارات Spectacles الجديدة بتصميمها الأنيق وشكلها الذي يجعلها تبدو كنظارات شمسية عادية، فضلا عن عدساتها الشفافة التي تمكن المستخدم من استعمالها في أي مكان.

تعمل هذه النظارات بنظام Snap OS، وهو نظام تشغيل جديد طورته Snap ليتعامل مع الواقع الافتراضي، ويمكن التحكم بها من خلال تطبيق Spectacles الذي يعمل مع الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية.

وتتمتع النظارة بتقنيات تقوم بتلوين العدسات بشكل تلقائي تبعا لمعدلات الإضاءة والبيئة المحيطة بالمستخدم، ويمكن للعدسات عرض صور وفيديوهات لتبدو وكأنها معروضة على شاشة بمقاس 120 بوصة، كما جهّزت النظارة بمعالجات Snapdragon متطورة توفر أداء ممتازا في معالجة البيانات، وزوّدت ببطاريات داخلية تكفيها لتعمل نحو 45 دقيقة بالشحنة الواحدة.

وزوّدت النظارة بكاميرات وحساسات تسهل عملية التحكم ببرمجياتها، ويمكن التحكم بها أيضا من خلال الأوامر الصوتية.