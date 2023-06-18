شركة Microsoft تعزو تعطل بعض الخدمات إلى هجمات إلكترونية

قالت شركة Microsoft إن الانقطاعات التي أثرت على خدمات بعينها للشركة خلال بعض الأيام السابقة من هذا الشهر كانت نتيجة هجمات إلكترونية، لكنها أوضحت أنه لا يوجد ما يدل على اختراق بيانات العملاء أو الوصول إليها.

وأضافت الشركة في تدوينة "بدءا من أوائل يونيو 2023، رصدت Microsoft زيادة في نسبة استخدام الشبكة ضد بعض الخدمات وهو ما أثر بصفة مؤقتة على توافر (البيانات)".

وقالت Microsoft إنها فتحت تحقيقا وبدأت في تتبع الهجمات التي تسببت في حجب الخدمة من قبل جهة التهديد التي تشير إليها باسم ستورم-1359 بعد أن حددت موضع التهديد.

وتعمل هجمات حجب الخدمة عن طريق مزاحمة الخادم بقدر هائل من حركة المرور مما يؤدي إلى توقف الخدمات.

وظلت مجموعة برامج Microsoft 365 بما في ذلك تيمز وأوتلوك معطلة لأكثر من ساعتين بالنسبة لآلاف المستخدمين في الخامس من

يونيو حزيران وتكرر ذلك لفترة وجيزة في صباح اليوم التالي. وكان هذا رابع انقطاع من نوعه لـMicrosoft خلال عام.