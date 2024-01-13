شركة Honor تتيح حزمة جديدة من خدمات الذكاء الاصطناعي على هواتفها

شفق نيوز/ كشفت شركة "أونور" عن الإصدار الجديد من واجهة استخدام هواتفها الذكية Magic OS 8، والذي يتيح حزمة جديدة من تجارب الذكاء الاصطناعي في ميزة أطلقت عليها Magic Portal.

وأوضحت الشركة الصينية أن ميزة "ماجيك بورتال" تجعل واجهة استخدام هواتفها الذكية الأولى في الاعتماد على تحقيق نوايا المستخدم قبل أن يحتاج إلى تنفيذ أي أمر يرغب فيه.

وتقترح واجهة Magic OS 8 تطبيقات وخدمات قد يحتاج إليها المستخدم للتعامل مع نوع معين من البيانات، فعلى سبيل المثال، إذا استقبل المستخدم داخل أحد تطبيقات التراسل موقعاً جغرافياً، وضغط بشكل مطوَّل على بيانات الموقع وسحبها إلى جهة اليمين، ستنبثق منها نافذة صغيرة تظهر عليها بعض التطبيقات المقترحة، مثل خدمات الخرائط وطلب سيارات الأجرة وغيرها.

وتعاونت "أونور" مع مطورين لأكثر من 100 تطبيق داخل الصين، حتى تتواءم الخدمات الرقمية في عملها مع ميزة Magic Portal، ليحصل مستخدمي هواتفها الذكية على تجربة سلسة وعملية في إنجاز المهام اليومية على هواتفهم بشكل ذكي.

كما ستتيح الواجهة الجديدة "ميزة ذكية" في التعامل مع النصوص والصور، وكذلك فهم حركات أيدي وأعين المستخدمين.

يُذكر أن الشركة الصينية قد أوضحت العام الماضي خلال مؤتمر كوالكوم Snapdragon Summit 2023، ميزة أطلقت عليها اسم Magic Capsule، تسمح للمستخدم بالتفاعل مع جزء أعلى منتصف شاشة الهاتف بمجرد النظر إليها، بطريقة أقرب للتفاعل مع الواجهة البرمجية لنظارة "أبل فيجين برو" بحركة العين.

وأكدت "أونور" في ذلك الوقت أن الميزة تعتمد على نموذج ذكاء اصطناعي متعدد الاستخدامات Multi-Modal LLM، يتوفر بشكل رئيسي اعتماداً على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

وأوضحت الشركة خلال مؤتمر كوالكوم أنها ستقدم نموذج ذكاء اصطناعي يعمل محلياً على الهاتف نفسه، دون الحاجة إلى الاتصال بخوادم الشركة، وهو نموذج MagicLM، وسيتيح عدداً كبيراً من المزايا للمستخدم، فمثلاً يمكنه إنشاء فيديو من مقاطع مصورة مخزنة على الهاتف، بمجرد كتابة أوامر صوتية للنموذج.

كما ستستخدم الشركة نموذجها الذكي الذي سيعمل محلياً على هواتفها المستقبلية، لتشغيل مساعدها الصوتي الذكي YOYO، والذي لن يحتاج اتصالاً بالإنترنت.

وستصل الواجهة الجديدة إلى سلسلة هواتف "أونور 50" وحتى "أونور 100"، وكذلك هواتف "ماجيك 3، وماجيك 4، وماجيك 5"، وكذلك هواتف "ماجيك 6" التي من المنتظر الكشف عنها في مارس المقبل تزامناً مع مؤتمر برشلونة للموبايل MWC 2024.