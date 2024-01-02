شركة "BYD" تتفوق على تسلا بإنتاج السيارات للعام الثاني على التوالي

شفق نيوز/ أعلنت شركة "BYD" بي.واي.دي الصينية، يوم الاثنين، عن صنع أكثر من 3 ملايين سيارة تعمل بالطاقة الجديدة في عام 2023، مما يضع عملاق السيارات الكهربائية الصيني على المسار الصحيح للتفوق على إنتاج تسلا للعام الثاني على التوالي.

ولم تعلن شركة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا، بعد عن أرقام العام بأكمله. وقالت تسلا إنها أنتجت 1.35 مليون سيارة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.

وفي عام 2022، أنتجت تسلا 1.37 مليون سيارة، أي أقل من 1.88 مليون سيارة من إنتاج BYD، تشمل مركبات الطاقة الجديدة ونماذج تعمل بالبطارية ونماذج هجينة.

تُباع معظم سيارات BYD بنطاق سعري أقل من سيارات تسلا، وتأتي في إصدارات هجينة. وتبيع شركة صناعة السيارات التابعة للملياردير إيلون ماسك فقط السيارات التي تعمل بالبطاريات فقط. وشكلت الصين حوالي خمس مبيعات تسلا في الربع المنتهي في 30 سبتمبر.

انخفضت أسهم BYD بأكثر من 2 بالمئة في تعاملات هونغ كونغ صباح الثلاثاء. في 2023 خسر السهم نحو 24 بالمئة وسط تسارع وتيرة الانخفاض منذ منتصف نوفمبر بسبب الضغوط التنافسية، وخفض الأسعار، ومخاوف من عدم قدرتها على تحقيق أهداف المبيعات، التي أضرت بتقييم الشركة.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسهم "تسلا" بنسبة 130 بالمئة العام الماضي على الرغم من إطلاقها حرب الأسعار في هذا القطاع بالصين.

وعلى الرغم من أن إنتاج BYD قد تجاوز 3 ملايين سيارة، إلا أن مبيعاتها السنوية جاءت أقل قليلاً من التوقعات عند 3.05 مليون سيارة.