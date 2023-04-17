شركة هندية تعثر على ماسة "القلب النابض" النادرة

شفق نيوز/ أعلنت شركة "VD Global" الهندية المختصة بتعدين وتصنيع الماس، عن عثورها على ما يعرف بـ"ماسة الماتريوشكا" في ولاية غودجارات، وهي ماسة تحتوي على ماسة أخرى تتحرك بحرية داخلها.

ونقلت قناة "Wion" الهندية، عن الشركة قولها إن اكتشاف هذه الماسة، يعد واحدا من أندر الاكتشافات على الإطلاق، وهي تسمى بـ"القلب النابض"، ويبلغ وزنها 0.329 قيراط (0.0658 جرام)، وتم اكتشافها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

يذكر أن شركة "ALROSA" الروسية، استخرجت في العام 2019 ماسة "ماتريوشكا" فريدة في عام 2019، في منجم Nyurba.

ووفقا للخبراء الذين درسوا الماسة، كان هذا هو أول اكتشاف من نوعه في تاريخ تعدين الماس في العالم.