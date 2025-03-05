شركة أمريكية تنجح في إنماء فأر بخصائص الماموث الصوفي

شفق نيوز/ أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية Colossal Biosciences عن نجاحها في إنماء نوع جديد من الفئران يحمل خصائص مماثلة للماموث الصوفي، وذلك ضمن جهودها لإحياء هذا الكائن المنقرض.

وذكرت الشركة في بيان نشرته عبر منصة "X"، أن "الفأر الجديد، المسمى الفأر الصوفي الضخم، قد تم تعديله وراثياً ليكتسب سمات ظاهرية تساعده على التكيف مع البيئات الباردة، مثل الشعر الطويل وآلية التمثيل الغذائي الخاصة بالدهون، وهي ميزات أساسية للماموث الصوفي".

وبحسب البيان، اعتمد العلماء على تحليل الحمض النووي لكل من الماموث الصوفي وقريبه الفيل الآسيوي، بهدف تحديد الجينات المسؤولة عن هذه الصفات وإعادة إنتاجها في الفئران المعدلة وراثياً.

من جانبها، أشارت شبكة CNN إلى أن هذا المشروع يُعتبر خطوة تجريبية لاختبار فرضيات علمية حول العلاقة بين سلاسل الحمض النووي والصفات الجسدية للماموث.

كما أكدت الشركة أنها تسير وفق خطتها الطموحة، واعدةً بتقديم أول رضيع ماموث بحلول عام 2028.