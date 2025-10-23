شركة "ميتا" تلغي مئات الوظائف في قسم الذكاء الاصطناعي

شفق نيوز- متابعة

أفادت وسائل إعلام أميركية، يوم الخميس، بأن شركة "ميتا" المالكة لمنصة فيسبوك ستطلق حملة كبيرة بحق موظفيها في قسم الذكاء الاصطناعي، وذلك بإلغاء 600 وظيفة، من أجل تبسيط العمليات بعد حملة توظيف مكثفة.

ولن تؤثر عمليات إلغاء الوظائف على "تي بي دي لاب"، وهي عملية أسسها الرئيس التنفيذي لميتا مارك زوكربيرغ، بحسب تقارير "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" وغيرهما.

وازداد عدد موظفي "تي بي دي لاب" سريعا عندما سعت الشركة لاستقطاب كبار الباحثين من منافسين على غرار "أوبن أيه آي" و"آبل" عبر عروض عمل برواتب مرتفعة.

وبدلا من ذلك، سيستهدف خفض الوظائف المجموعات التي تركّز على منتجات الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية والتي تهدف لزيادة الفعالية من دون التضحية بالعمل على أكثر مشاريع الشركة طموحا، بحسب تقرير لـ"وول ستريت جورنال" جاء فيه أن العديد من العمال المتأثرين بالخطوة سينقلون إلى أقسام أخرى ضمن الشركة.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن إلغاء الوظائف يأتي بعد عمليات التوظيف المكثفة التي قامت بها الشركة لتأسيس برنامج الذكاء الاصطناعي.

ونقلت الصحيفتان عن مذكرة لرئيس قسم الذكاء الاصطناعي ألكسندر وانغ قوله إن إلغاء الوظائف يعني "محادثات أقل يحتاج إليها التوصل إلى قرار".