شركة روسية تبتكر علاجاً للسرطان "لا نظير له"

شفق نيوز/ أعلنت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، يوم الخميس، عن تطوير علاج للأورام السرطانية "لا يوجد له نظير في العالم".

وذكرت الوكالة أنها اطلعت على وثائق قضائية رفعت إلى محكمة التحكيم الاستئنافية التاسعة في موسكو، والتي تدرس حالياً طعنين تقدّمت بهما وزارة الصناعة والتجارة الروسية وشركة "لينا إم" المتخصصة في تطوير المنتجات الصيدلانية، تفيد بالتوصل إلى هذا العلاج.

ونقلت الوكالة عن حيثيات حكم المحكمة قولها، إن "إجراء المرحلة النهائية من الاختبارات السريرية على المرضى المتطوعين المصابين بالسرطان يتطلب بالضرورة توفر الدواء المسمى أفوتيد، مما يدل على نجاح عملية التطوير وقيمته العلاجية".

وأضافت المحكمة "لقد تم الأخذ بعين الاعتبار خلال نظر الطعن أن العقد أدى إلى تطوير دواء فريد من نوعه عالمياً قادر على معالجة الأورام السرطانية بغض النظر عن مرحلة تقدم المرض".

وكشفت الوثائق القضائية أن دواء "أفوتيد" قد دخل بالفعل مرحلة الاستخدام العملي لعلاج المرضى المتطوعين، حيث تم إثبات سلامة الدواء ومأمونيته من خلال الوثائق والمستندات المقدمة للمحكمة.

من جانب آخر، تبيّن من أوراق الدعوى أن وزارة الصناعة والتجارة الروسية قد تقدمت بطلب إلى محكمة التحكيم لفسخ العقد المبرم مع شركة "لينا إم" في العام 2014، مع المطالبة باسترداد مبلغ يتجاوز 117 مليون روبل كدفعة مقدمة لم يتم استحقاقها، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تقدر بـ750 ألف روبل ومطالبة بدفع فوائد مالية تتجاوز قيمتها 80 مليون روبل.

وقد أصدرت المحكمة في العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 حكماً بفسخ العقد واسترداد المبلغ الأساسي الذي تجاوز 117 مليون روبل، بينما رفضت المطالبة بدفع الفوائد المالية الإضافية.

وتواصل الشركة استخدام الدواء في برامجها العلاجية للمرضى المتطوعين وفقاً للبروتوكولات المعتمدة.