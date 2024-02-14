شركة أبل تحضر مفاجأة كبرى لمستخدمي آيفون

شفق نيوز/ أكدت شركة أبل، العمل على سد فجوة التفوق التي تعاني منها في مواجهة شركات الهواتف الأخرى التي تتيح أجهزتها بعمر بطارية أفضل من آيفون.

وبحسب أحدث التسريبات، فإن شركة أبل تستعد لتحقيق قفزة كبيرة في جزئية تحسين عمر بطاريات آيفون عبر إصدارiPhone 16 Pro Max القادم.

وكشفت تفاصيل جديدة نشرت عبر حساب "yeux1122" على منصة "Naver" لخبراء التقنيات، أن iPhone 16 Pro Max القادم من أبل سيكون الأفضل على الإطلاق في ما يتعلق بعمر البطارية بين جميع هواتف آيفون السابقة.

وسيعود الفضل في تحسين عمر البطارية بهذا الجهاز إلى زيادة سعة البطارية بالإضافة إلى تحسينات في تكوينات الهاتف التي تقلل من استهلاك البطارية بشكل فعّال.

ومن بين هذه التحسينات، يأتي استخدام رقاقة A18 Pro الجديدة التي تُصنّع بتقنية تصنيع على دقة 3 نانومتر، والتي تعتمد على تطويرات في الجيل الثاني من تقنية تصنيع 3 نانومتر من إنتاج شركة TSMC.

وبهذه الطريقة، ستنجح شركة أبل في تقديم تجربة استخدام أكثر استدامة وطويلة الأمد لمستخدميها عبر إصدار iPhone 16 Pro Max، مما قد يكون له تأثير إيجابي كبير على تجربة العملاء ورضاهم، وسط المنافسة القوية في سوق الهواتف الذكية الآن. ووفقًا للتسريبات السابقة، يبدو أن شركة أبل تنوي دعم ثلاث إصدارات جديدة هذا العام بتحسينات في سعة البطارية، مع تسريبات تفيد بأن هاتف iPhone 16 Plus سيأتي بنفس سعة البطارية الموجودة في iPhone 15 Plus، والتي تبلغ 4383 mAh.

كما يتوقع أن يحصل هاتف iPhone 16 Pro Max على تحسين كبير في استمرارية الشحن، بفضل زيادة سعة البطارية وتحسينات في تكوينات الشحن، بعد ما كشفت عنه اختبارات أداء البطارية لهاتف iPhone 15 Pro Max الحالي عن قدرة على شحن يستمر إلى 19 ساعة و20 دقيقة من التصفح