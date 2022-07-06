شركة ايرانية تصنع سيارة "كل 30 ثانية"

شفق نيوز/ أفادت ادارة شركة "ايران خودرو" لصناعة السيارات، اليوم الاربعاء، بأن كودارها تصنع سيارة كل 30 ثانية.

وقال نائب مدير التطوير والانتاج بشركة ايران خودرو لصناعة السيارات، كيانوش بورمجيب، في مؤتمر صحفي، إن الشركة تقوم بانتاج سيارة واحدة في كل 30 ثانية، موضحاً أنه خلال كل 30 ثانية يتم تجميع نحو 2500 قطعة لتتحول بذلك الى مركبة.

وأوضح أنه ببداية السنة المالية (الفارسية) 21 مارس/آذار 2022، كانت 62.5 الف سيارة لدى مخازن الشركة تواجه نقصا بالقطع، حيث انخفض هذا العدد الى 22 الفا وسيهبط الى الصفر الشهر المقبل.