شركات أميركية متحالفة تقترب من الاستحواذ على "تيك توك"

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الثلاثاء، بأن تحالف شركات استثمارية يستعد للاستحواذ على تطبيق "تيك توك" الشهير للفيديوهات.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن تحالف مستثمرين يضم شركات "أوراكل"، و"غرين أب بوينتينغ تراينغل"، و"سيلفر ليك"، و"أندريسن هورويتز"، يستعد للاستحواذ على أعمال تطبيق "تيك توك" للفيديوهات في الولايات المتحدة، بموجب إطار عمل تواصل الولايات المتحدة والصين العمل على إنهائه مع تسارع وتيرة المحادثات.

وذكرت المصادر أن هذا الاتفاق، الذي ناقشه المفاوضون الأميركيون والصينيون في مدينة مدريد الإسبانية هذا الأسبوع، سيُنشئ كياناً أميركياً جديداً لتشغيل التطبيق.

ومن المقرر أن يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة تبلغ نحو 80% من هذا الكيان، بينما يمتلك المساهمون الصينيون النسبة المتبقية، وفقاً لـ"وول ستريت جورنال".

يأتي ذلك تزامناً مع توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أمراً تنفيذياً يُرجئ تطبيق قانون ينص على بيع تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة أو إلغائه، حتى يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ويتيح هذا الإرجاء لشركة بايت دانس الصينية المالكة للتطبيق، فترة 90 يوماً إضافياً من أجل إتمام اتفاقية نقل أصول "تيك توك" الأميركية إلى مالكين أميركيين.

وبحسب ما قالته مصادر لشبكة "CNBC" الإخبارية في وقت سابق من اليوم، ستشمل الاتفاقية الإطارية المرتقبة لـ"تيك توك" مستثمرين جدد، إلى جانب المستثمرين الحاليين في الشركة الأم الصينية للمنصة "بايت دانس".

ووفقاً للمصادر نفسها، من المتوقع أن تُغلق الصفقة خلال 30 إلى 45 يوماً. وكجزء من الاتفاقية، ستحتفظ شركة "أوراكل" بعقد الحوسبة السحابية الخاص بها مع المنصة.

وكان الرئيس الأميركي، أعلن في وقت سابق، عن اتفاق أميركي صيني من أجل إبقاء "تيك توك" قيد التشغيل في الولايات المتحدة، وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، أن الاتفاق مماثل لاتفاق آخر جرت مناقشته في وقت سابق من عام 2025.

وقال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت، إن تهديد ترامب بحجب "تيك توك" دفع بكين إلى إبرام اتفاق بشأن تطبيق الفيديوهات القصيرة.

وأضاف بيسنت في تصريحات صحفية، أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن "تيك توك" عندما يجري ترامب محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة المقبل.